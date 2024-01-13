13 января 2024, 02:24
Citigroup уволит 20 тысяч сотрудников из-за убытков
FT: Citigroup планирует за два года сократить 20 тысяч сотрудников
Американская финансовая корпорация Citigroup планирует сократить 20 тысяч сотрудников на фоне худших квартальных показателей за последние 15 лет. Об этом написала газета Financial Times.
Citigroup сообщила об убытке в 1,8 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года. Причиной стали затраты на реорганизацию, девальвация аргентинского песо и уход из России.
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Финансовая корпорация выплатила 1,7 миллиарда долларов в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США после прошлогодних банкротств американских крупных банков. Реструктуризация обошлась компании в 800 миллионов долларов, девальвация песо обошлась потерями в сотни миллионов долларов. Затраты на выход с российского рынка составили более 500 миллионов долларов.
В августе 2022 года корпорация Citigroup объявила, что начинает сворачивать деятельность в России. Сокращения коснулись примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 филиалов.
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