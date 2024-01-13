Мир 13 января 2024, 02:24 Citigroup уволит 20 тысяч сотрудников из-за убытков FT: Citigroup планирует за два года сократить 20 тысяч сотрудников РИА «Новости»

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Американская финансовая корпорация Citigroup планирует сократить 20 тысяч сотрудников на фоне худших квартальных показателей за последние 15 лет. Об этом написала газета Financial Times.

Citigroup сообщила об убытке в 1,8 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года. Причиной стали затраты на реорганизацию, девальвация аргентинского песо и уход из России.

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Финансовая корпорация выплатила 1,7 миллиарда долларов в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США после прошлогодних банкротств американских крупных банков. Реструктуризация обошлась компании в 800 миллионов долларов, девальвация песо обошлась потерями в сотни миллионов долларов. Затраты на выход с российского рынка составили более 500 миллионов долларов.

В августе 2022 года корпорация Citigroup объявила, что начинает сворачивать деятельность в России. Сокращения коснулись примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 филиалов.