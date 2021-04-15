Citigroup уйдет с банковского рынка в России

Финансовый конгломерат Citigroup сосредоточит свое присутствие в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне и уйдет с рынка розничного банковского бизнеса в 13 странах. В этом списке есть Россия, говорится в пресс-релизе.

«Citigroup собирается выйти из своих потребительских франшиз на тринадцати рынках <…> в Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Корее, Малайзии, на Филиппинах, в Польше, России, Тайване, Таиланде и Вьетнаме», — сообщила пресс-служба конгломерата. Citigroup продолжит обслуживать отдельных клиентов в этих странах, которые остаются важными для глобальной сети.

Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер заявила, что уровень капитала конгломерата на фоне пандемии коронавируса оставался высоким и стабильным, что позволяло реагировать на потребности клиентов и возвращать деньги акционерам.

В конце прошлого года аналитики Citi заявили, что в случае широкого распространения вакцины от коронавируса и восстановления мировой экономики, доллар может упасть на 20% в 2021 году. В холдинге считают, что инвесторы проявят интерес к австралийскому доллару и норвежской кроне.