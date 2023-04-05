Мир 05 апреля 2023, 11:45 Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России почти на два миллиарда рублей ТАСС: Cisco уничтожила запчасти для оборудования в РФ на 1,86 млрд рублей Unsplash

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Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems уничтожил свои материально-производственные запасы в России на общую сумму 1,86 миллиарда рублей. Причинами такого шага стали прекращение продаж и приостановка действия лицензии и услуг Cisco в РФ. Об этом написал ТАСС со ссылкой на отчетные документы компании.

Пока уничтожены в основном эксплуатационные запчасти для оборудования. Решение об утилизации приняли в августе, а исполнили в январе. В дальнейшем та же участь постигнет демо-образцы и само IT-оборудование.

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В июле и августе 2022 года Cisco Systems расторгла большую часть трудовых договоров с сотрудниками по соглашению сторон. Если в конце 2021 года в компании трудилось 60 человек, то к концу 2022-го — уже пять. Выплаты работникам в совокупности с обязательными взносами во внебюджетные фонды составили около 190,6 миллиона рублей.

Cisco Systems в России специализировалась на обслуживании оборудования. Через второе юрлицо — «Сиско солюшенз» — проводилась его дистрибьюция. В марте прошлого года компания Cisco Systems приостановила продажи в РФ, а с июня ушла с российского рынка.