Связи с патриархом Константинопольским Афинагором рассекретило Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Американские разведчики помогли ему занять престол патриарха, за что священник выполнял некоторые поручения

Афинагора, который в миру носил имя Аристоклиса Спиру, в 1930 году назначили архиепископом Северной и Южной Америки. Уже в октябре 1948 года его избрали Константинопольским патриархом: патриарх Максим V как раз уходил на покой, к тому же его подозревали в просоветской позиции. Как следует из рассекреченных документов, на которые сослалось греческое агентство церковных новостей «Ромфея», Афинагора избрали патриархом под небывалым давлением США. Новый патриарх устраивал Вашингтон хотя бы тем, что занимал явную антикоммунистическую позицию. Отсутствие у кандидата турецкого гражданства не помешало — хотя ранее это было обязательным условием.

«Уже давно не секрет, что избрание патриарха Афинагора на пост Вселенского патриарха было организовано или, по крайней мере, прошло при содействии правительства Соединенных Штатов», — прямо указано в публикации греческого агентства.

Нашлись среди документов и более ранние упоминания Афинагора как друга США. В 1942 году один из агентов УСС (Управления стратегических служб — организации, которая была позже трансформирована в ЦРУ США) Улиус Амосс написал своему коллеге Дэвиду Бернсу, что у него, автора письма, состоялся обед с архиепископом. Афинагор в ходе обеда буквально заявил, что он и его подчиненные по церковной иерархии готовы беспрекословно выполнить любой приказ или распоряжение американских разведчиков.

«Он сказал мне, что все возможности его организации находятся в нашем распоряжении. Он выразил это словами: „У меня три епископа, триста священников и большая и обширная организация. Каждый в моем распоряжении находится и в вашем. Вы можете командовать ими для любой услуги, которая вам требуется. Там не будет задано никаких вопросов, и ваши указания будут выполнены верно“», — сказано в письме-отчете об этой встрече.