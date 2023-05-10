Мир 10 мая 2023, 09:31 ЧВК «Вагнер» захотели признать террористической организацией в Великобритании The Times: в Великобритании решили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией РИА «Новости»

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Власти Великобритании в ближайшее время могут признать частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, юридическое обоснование готовили в Лондоне в течение двух месяцев.

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Британское МВД при этом не нашло признаков деятельности ЧВК в стране, но компанию заподозрили в помощи по обходу санкций, введенных против России.

После внесения ЧВК в список террористических организаций поддержка компании, публичная демонстрация ее логотипов и посещение ее мероприятий станут уголовно наказуемы. Помимо этого, против компании введут уголовные санкции, которые не позволят ЧВК привлекать средства через финансовые учреждения Великобритании.

В январе США признали ЧВК транснациональной преступной организацией. Основатель компании Евгений Пригожин после этого обратился с открытым письмом к властям Штатов и в ироничной манере поинтересовался, в каком преступлении американское правительство обвиняет «вагнеровцев».