10 мая 2023, 09:31
ЧВК «Вагнер» захотели признать террористической организацией в Великобритании
The Times: в Великобритании решили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Власти Великобритании в ближайшее время могут признать частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, юридическое обоснование готовили в Лондоне в течение двух месяцев.
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Британское МВД при этом не нашло признаков деятельности ЧВК в стране, но компанию заподозрили в помощи по обходу санкций, введенных против России.
После внесения ЧВК в список террористических организаций поддержка компании, публичная демонстрация ее логотипов и посещение ее мероприятий станут уголовно наказуемы. Помимо этого, против компании введут уголовные санкции, которые не позволят ЧВК привлекать средства через финансовые учреждения Великобритании.
В январе США признали ЧВК транснациональной преступной организацией. Основатель компании Евгений Пригожин после этого обратился с открытым письмом к властям Штатов и в ироничной манере поинтересовался, в каком преступлении американское правительство обвиняет «вагнеровцев».
Великобритания
Евгений Пригожин
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