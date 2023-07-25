Мир 25 июля 2023, 13:25 ЧВК «Вагнер» уже начала делиться опытом с белорусскими бойцами МВД Белоруссии: ЧВК «Вагнер» начала делиться опытом с бойцами страны РИА «Новости»

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Представители ЧВК «Вагнер» начали делиться опытом с бойцами белорусских внутренних войск и спецподразделений. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

О том, что белорусские военные уже перенимают практический опыт вагнеровцев и это «имеет огромное значение», рассказал министр внутренних дел страны Иван Кубраков. Он подчеркнул, что в свете сложной ситуации у границ Белоруссии важно быть готовыми к ответу на возможные угрозы и вызовы.

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Накануне Иван Кубраков вместе с сотрудниками спецподразделений МВД Белоруссии встретился с представителями ЧВК «Вагнер». Обсуждались как раз вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения бойцлв страны ее инструкторами. По итогам встречи удалось выработать четкий план действий.