Мир 15 сентября 2023, 15:16 ЧВК «Вагнер» признали террористической организацией в Великобритании МВД Великобритании включило ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций РИА «Новости»

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Британские власти признали ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщило МВД Соединенного Королевства в своем заявлении.

«Российская наемническая организация „Группа Вагнера“ была признана террористической организацией сегодня (15 сентября)», — указали в ведомстве.

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Указ о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией внесли в британский парламент 6 сентября, напомнило МВД. Документ уже вступил в силу.

В министерстве добавили, что ЧВК готовилась к терроризму, причиняла серьезный ущерб имуществу и занималась насилием по отношению к людям, сообщил RT.

Принадлежность к «Вагнеру» или активная поддержка частной военной компании станет уголовным преступлением в Великобритании. За него будут наказывать лишением свободы сроком до 14 лет. Отправить в тюрьму за это нарушение смогут наряду со штрафом, предупредили в МВД Соединенного Королевства.