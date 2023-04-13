Важное 13 апреля 2023, 16:31 ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН добавили в черный список Евросоюза ЕС включил в санкционный список ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН РИА «Новости»

Читать 360tv в

ЕС расширил черный список в отношении России. В перечень добавили ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, а также российское агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), сообщил ТАСС.

Данные об этом появились в официальном журнале ЕС, где публикуют подобные нормативные акты.

Реклама

ЧВК «Вагнер» подпала под санкции, так как в Евросоюзе считают, что бойцы частной военной компании несут ответственность за «поддержку действий, которые подрывают и угрожают» суверенитету и независимости Украины, а также территориальной целостности этой страны.

РИА ФАН включили в список на основании того, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, по данным ЕС, возглавляет совет агентства.

Помимо этого, издание обвинили в пропаганде действий «Вагнера». В Евросоюзе полагают, что таким образом агентство угрожает суверенитету и независимости Украины.