Мир 31 января 2023, 20:39 ЧВК «Вагнер» и КНР заподозрили в тайной разработке роевых дронов Daily Mail: ЧВК «Вагнер» разрабатывает «роевые дроны» с китайскими спецслужбами Pxhere

Читать 360tv в

ЧВК «Вагнер» якобы занимается секретной разработкой «роевых дронов» с участием спецслужб Китая. Об этом написало британское издание Daily Mail. Авторы статьи не привели никаких доказательств своим утверждениям.

Журналисты заявили, что «вагнеровцы» пользуются гражданскими китайскими беспилотниками DJI, которые есть в свободном доступе для покупки в торговых сетях.

Реклама

Разработки якобы осуществляют в Санкт-Петербурге на определенной «бот-ферме». Дроны оснастят взрывчатым веществом. Их будут применять для атак по объектам критической инфраструктуры и другим военным целям.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не поставляли материалы военного назначения участникам конфликта на Украине.

Ранее Ростех сообщил, что в России создадут малые тактические беспилотники, которые смогут наводить артиллерию на противника, атаковать его группами и сбрасывать гранаты. Они смогут автоматически находить позиции противника и наводить на них артиллерию, а также самостоятельно атаковывать, причем целыми группами.