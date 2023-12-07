07 декабря 2023, 15:00
«Чужих можно обобрать». Путин объяснил принцип европейских юрисдикций для бизнеса
Путин: европейские юрисдикции для бизнеса работают по принципу «свой-чужой»
Юрисдикции европейских стран перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!». Глава государства подчеркнул, что речь там идет о работе по принципу «свой-чужой», где чужих можно обобрать.
«Чужого можно обобрать, оставить нищим, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с „Северными потоками“», — подчеркнул президент.
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По оценке Путина, именно так сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах.
«Кому нужны такие правила?» — поинтересовался глава государства.
Он также отметил, что экономика России показала фундаментальный запас прочности. Страна справилась с самыми сложными вызовами.
Владимир Путин
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