Мир 07 декабря 2023, 15:00 «Чужих можно обобрать». Путин объяснил принцип европейских юрисдикций для бизнеса Путин: европейские юрисдикции для бизнеса работают по принципу «свой-чужой» РИА «Новости»

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Юрисдикции европейских стран перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!». Глава государства подчеркнул, что речь там идет о работе по принципу «свой-чужой», где чужих можно обобрать.

«Чужого можно обобрать, оставить нищим, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с „Северными потоками“», — подчеркнул президент.

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По оценке Путина, именно так сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах.

«Кому нужны такие правила?» — поинтересовался глава государства.

Он также отметил, что экономика России показала фундаментальный запас прочности. Страна справилась с самыми сложными вызовами.