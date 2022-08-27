«Чувствую себя использованной». Жительница Британии пожаловалась на высокомерие украинских беженцев

Мать-одиночка Клара Магуайр из Британии рассказала журналистам о катастрофическом опыте участия в программе «Дом для Украины». Женщина приютила двух беженцев — женщину с дочерью. Они вели себя высокомерно и доставляли массу хлопот, написало издание Daily Mail.

«Мы никогда не чувствовали себя так некомфортно в наших собственных домах», — призналась Магуайр.

По ее словам, она освободила для беженцев две спальни и «возила их повсюду» — от медучреждений до польских супермаркетов (есть британскую еду украинцы отказались). При этом гостья неплохо получала: около 700 фунтов в месяц (49,5 тысячи рублей) на франкоязычной работе, еще столько же — от государства в качестве детских пособий.

Украинцы не садились с приютившей их семьей за стол и отказывались выгуливать вместе с ними собак.

Клара Магуайр почувствовала себя «полностью использованной» и зареклась участвовать в программе в дальнейшем.

«Хуже всего было то, что после всего, что мы расширили наш дом до них, но так и не получили ни одной благодарности… Я сказала им, что больше не могу мириться с неблагодарностью — точка невозврата пройдена. Они не собирались интегрироваться», — отметила британка.

В итоге она не выдержала и попросила переселить беженцев из ее дома.