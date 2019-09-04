«Чувствуем себя заключенными»: растение захватило дом семьи в Англии

Территория дома пары из Англии заросла так, что стало невозможно даже пройти. Но виноваты далеко не нерадивые хозяева, просто японское растение невозможно вывести.

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Как пишет Daily Mail, Крис Мур и его супруга Мэри уже пять лет находятся в аду. Все дело в растении, которое заполонило собой весь задний двор дома в английском Бирмингеме.

«Мы любили этот дом, но теперь мы его ненавидим — нам просто надоело. Мы чувствуем себя заключенными», — поделился Мур.

Мужчина пояснил, что живет в здании уже 18 лет и последние годы постоянно ведет борьбу с японским растением. Супруги пытались избавиться от захватчика разными способами, но ничего не помогало, а при срезании растение становилось только больше. В итоге пара не может что-либо поставить во дворе, а проходить приходится прямо по веткам.

Мур отметил, что недавно использовал сильнодействующий спрей и теперь у него остается надежда только на его эффективность.

Растение (Japanese knotweed infestation) за один день может вырастать до 20 сантиметров. При этом оно может проникать даже через бетон.