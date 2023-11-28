Мир 28 ноября 2023, 10:58 «Чувство уныния». Украинцы признались СМИ в разочаровании в контрнаступлении ВСУ Bloomberg: украинцы признались в разочаровании в ВСУ и усталости от конфликта Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Жители Украины устали от конфликта и разочарованы результатами контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило агентство Bloomberg, журналисты которого пообщались с рядом украинцев.

«Чувство уныния окутывает Украину. <…> Удлиняющиеся ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления», — отметили в публикации.

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Медсестра из Киева Наталья Кобюк, чей муж находится на передовой, призналась представителям СМИ, что «чувствует отчаяние» и перестает верить в то, что конфликт когда-нибудь закончится. Дизайнер из Львова Сергей Петровский констатировал, что ожидания от контрнаступления оказались завышенными, а сейчас люди больше всего опасаются, что «все это может лишить страну поддержки Запада».

Агентство отметило также, что рейтинг одобрения украинского президента Владимира Зеленского снижается. По данным СМИ, украинцы продолжают тревожиться также по поводу призыва на военную службу и коррупции, остающейся одной из главных проблем страны.