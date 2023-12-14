Мир 14 декабря 2023, 16:49 Чушь полная. Путин ответил на обвинения в сокращении поставок газа в Европу Путин назвал «полной чушью» обвинения, что РФ сократила поставки газа в Европу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявления со стороны некоторых западных политиков о якобы инициативе России о сокращении поставок газа в Европу являются полной чушью. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе сообщил президент Владимир Путин.

«Это проблемы Европы, что она недополучает газ. Они пытались свалить на нас, как ни странно, что мы якобы его не продаем. Это чушь полная. Это Польша закрыла ветку „Ямал — Европа“, а не мы. Это не мы закрыли газопровод через территорию Украины, это сделала сама Украина. Это не мы взорвали „Северные потоки“, скорее всего, американцы или кто-то с их подачи», — сказал он.

Реклама

Путин отметил, что компания «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу, потому что является надежным поставщиком и всегда полноценно исполняет собственные обязательства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в прекращении поставок газа в Европу виновата Россия. По его словам, эта ситуация спровоцировала огромный рост цен на энергоресурсы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что немецкий политик просто лжет.