Мир 18 декабря 2023, 17:28 Чушь и бредятина. Лавров отреагировал на слова Байдена и Остина о России Лавров: у США не осталось аргументов, чтобы контролировать союзников по НАТО РИА «Новости»

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Слова президента США Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия после победы на Украине якобы «возьмется за НАТО», говорят об отсутствии аргументов для контроля союзников внутри блока. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

По словам российского дипломата, это «чушь и бредятина», которую сначала произнес Остин, а затем ее «подсунули» Байдену.

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Лавров напомнил, что как американский президент запугивал страны Прибалтики, Финляндию и другие входящие в альянс государства «вторжением» России.

«Сам факт, что серьезные люди, глава Пентагона, президент США, это произносят вслух, говорит об их очень отчаянном положении», — подчеркнул министр.

Он добавил, что для любого осведомленного человека это всего лишь «заведомо лживые заклинания». С их помощью в Вашингтоне надеются «удержать союзников в узде», подытожил Лавров.

В начале декабря Байден, обращаясь к конгрессу США, заявил, что президент России Владимир Путин не остановится на Украине. Таким образом американский лидер пытался убедить законодателей выделить помощь украинским властям.