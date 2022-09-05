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Чуров назвал уголовно наказуемой клеветой заявления о вмешательстве России в выборы в США

Посол по особым поручениям МИД Чуров заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в США

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Обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы являются ложью. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

«Обвинения во вмешательстве России в так называемые „выборы“ президента США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как уголовно наказуемая клевета и диффамация», — сказал он.

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Также Чуров отметил, что американские политтехнологи достаточно давно применяют подобные методы. Он заявил, что за такими действиями стоит желание установить контроль за голосованием. По его словам, это создаст условия для беспрепятственной фальсификации результатов выборов.

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При этом ранее представители США проболтались о вмешательстве Штатов в голосования в других странах. Об этом напомнила генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в июле. Она создала подборку из подобных публичных высказываний американских чиновников.

Среди них оказались видные политики — экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси.

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Выборы президента США

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