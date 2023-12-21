Мир 21 декабря 2023, 07:52 Чудовищные данные о потерях ВСУ раскрыли в Германии Focus: в день ВСУ теряют по 800 человек убитыми и ранеными РИА «Новости»

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Украинская армия теряет до 800 человек на поле боя ежедневно. Об этом сообщила немецкая газета Focus.

«Потери Украины ежедневно составляют порядка 800 человек. Если посчитать, то каждый месяц им необходимо набирать свыше 20 тысяч солдат для замены раненых и убитых», — отметили авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что ВСУ также необходимы люди для ротации уже задействованных на линии боевого соприкосновения военнослужащих.

«Кроме потерь в личном составе украинские военные столкнулись с трудностями в работе с иностранной техникой, которая зачастую изнашивается. О проблемах с боеприпасами все знают», — добавили они.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что для Украины попытка контрнаступления обернулась огромными людскими потерями. По его словам, ВСУ лишились 159 тысяч человек в рамках этого маневра.