Студентка пять лет питалась рисом из-за чудовищной бедности

Мать У Хуаянь умерла, когда ей было четыре года, отец скончался от цирроза печени в 2015 году. Девушка осталась одна с младшим братом и парализованной бабушкой. Брату из-за проблем с психикой была нужна медицинская помощь — все деньги уходили на его пребывание в больнице.

Местные власти выплачивали семье пособие в размере 500-700 юаней (4,4-6,2 тысячи рублей) в месяц. Поступив в колледж, девушке стали платить стипендию. Также она подрабатывала там на полставки, получая за это 600 юаней (5,3 тысячи рублей).

Из-за трат на лечение брата У Хуаянь стала питаться лишь рисом с чили, тратя на еду по да юаня (18 рублей) в день.

В октябре прошлого года врачи обнаружили у девушки серьезные проблемы с сердцем и почками. Она стала собирать деньги на лечение, рассказав о своей истории СМИ. Студентке пожертвовали около миллиона юаней (8,9 миллиона рублей).

Однако лечение не помогло: перед смертью девушка весила 21,5 килограмма.