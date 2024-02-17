Мир 17 февраля 2024, 20:37 «Чудовищное лицемерие». Макрон для Зеленского сделал больше, чем для своего народа Филиппо: Макрон выделил Зеленскому три миллиарда евро в ущерб своему народу РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон выделил в помощь Украине три миллиардов евро, забыв о нуждах собственных граждан. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик напомнил, что некоторое время назад министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр «жаловался», что не знает, как выделить обещанные фермерам 150 миллионов евро.

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«Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда. <…> Разъяренные фермеры и нищие французы оценят это чудовищное лицемерие», — заявил Филиппо.

Политик отметил, что Макрон принял это решение, не приняв во внимание дефицит и долги в стране.

Президент Франции и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Макрон заявил, что это «знак решимости» поддерживать Украину.