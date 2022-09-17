«Чудовищная ошибка». Власти Шри-Ланки извинились за арест борта «Аэрофлота» | 360°

Мир 17 сентября 2022, 10:02 Поделиться Telegram

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Viber «Чудовищная ошибка». Власти Шри-Ланки извинились за арест борта «Аэрофлота» Глава Минтранса Гунавардана: арест борта «Аэрофлота» на Шри-Ланке стал чудовищной ошибкой РИА Новости

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Власти Шри-Ланки принесли извинения за арест борта «Аэрофлота» и назвали инцидент чудовищной ошибкой. Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил об этом РИА «Новости».

«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании „Аэрофлот“ — он был арестован по решению суда… Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — сказал он.

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Гунавардана отметил, что проблему уже удалось решить.

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«Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют, что подобное больше никогда не повторится», — подчеркнул министр, отметив, что власти не хотят арестовывать «никакие самолеты на Шри-Ланке».

Высокий коммерческий суд Коломбо принял решение запретить самолету авиакомпании «Аэрофлот» вылет из Шри-Ланки до 16 июня. Накануне стало известно, что прибывший в Коломбо борт не смог отправиться обратно. Авиарейс задержали практически на сутки, написало Nation News.

Правительство Шри-Ланки намерено возобновить прямые полеты с Россией. Авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой могут восстановить уже в октябре, сообщило РИА «ФАН».

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