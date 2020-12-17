«Чудо Святого Януария» не произошло. Итальянцы ждут потрясений и невзгод
Как сообщает Reuters, итальянские католики напуганы. Из-за пандемии в собор было допущено меньше верующих, но они отстояли многочасовую молитву утром и особую мессу во второй половине дня.
Ученые признают, что вещество внутри запечатанного флакона выглядит как засохшая кровь, но не могут объяснить, почему иногда оно превращается в жидкость, а иногда — нет.
Последний раз святой отказал верующим в чуде 19 сентября 1980 года. Спустя два месяца на юге Италии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более трех тысяч человек.
Кардинал города Крешенцио Сепе призвал верующих не слишком расстраиваться. «Если что-то и нужно растопить, так это сердца людей», — сказал он.
Примечательно, что 16 декабря неаполитанцы празднуют чудесное избавление от извержения вулкана Везувий в 1631 году. Они уверены, что город спасло заступничество Святого Януария.