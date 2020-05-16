«Чудище „Агуша“»: экс‐депутат Рады назвал отравой йогурты с русскими названиями

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион пожаловалась на русские названия йогуртов, произведенных на Украине. Она назвала такие товары отравой, действующей на подсознание детей.

Фарион написала в Facebook, что в одном из магазинов увидела творожный десерт «Машенька» и йогурт «Агуша». При этом оба продукта были произведены на Украине.

«Яд этот в названии продукта для детей — „Машенька“, ниже еще какое-то чудище „Агуша“. Конечно, исключительно из-за этого мы никогда этой отравы киевского разлива не купим», — заявила экс-депутат.

Она добавила, что именно такими названиями продуктов влияют на подсознание детей и родителей. Им «забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор», уверена Фарион. В качестве примера она привела отсутствие русских названий в Лондоне и ситуацию с боксером Александром Усиком. Во время интервью в марте спортсмен попросил называть свое имя по-русски.

«Латинская пословица гласит, что грамматике подчиняются даже императоры! Но не манкурты, янычары, оборотни и идиоты на Украине», — написала Фарион.

Затем она приложила ссылку на свое выступление в детском саду. 10 лет назад она призывала детей называть себя на украинский манер.

«Не будем Машами — мы Марийки, Марички, Марусеньки и около сотни других вариантов, а Маша пусть пилит в рашу», — заключила в своем посте экс-депутат.

Фарион уже не раз резко высказывалась в сторону России. В начале января она призвала бить по лицу обувью несогласных с исключительностью украинского языка.