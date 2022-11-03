Чучело Лиз Трасс сожгут на костре в Британии | 360°

Мир 03 ноября 2022, 04:49 Чучело Лиз Трасс сожгут на костре в Британии ITV: чучело экс-премьера Британии Трасс сожгут на костре в Ночь Гая Фокса 5 ноября Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс / YouTube

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Во время традиционного празднования Ночи Гая Фокса в британском городе Эденбридж сожгут чучело бывшего премьер-министра Лиз Трасс, сообщил телеканал ITV. Организаторы выбрали для сжигания премьера с самым коротким сроком правления в истории Соединенного Королевства.

Ночь Гая Фокса празднуется 5 ноября. На сайте телеканала представили 11-метровое чучело Трасс, которое в этом году сожгут на костре. На плече искусственного премьера изобразили салат-латук, который «победил» Трасс «в гонке на выживание.

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В прошлые годы «чести» быть сожженными в виде чучела удостоились ряд других политиков, и не только британских. В Эденбридже сжигали чучело Бориса Джонсона, экс-президента США Дональда Трампа и даже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.

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Празднование Ночи Гая Фокса в Великобритании приурочено к дате, когда провалился Пороховой заговор. Именно Гай Фокс не смог поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. В этот праздник британцы запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.