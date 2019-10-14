Чучело Коломойского подкинули ко входу в киевскую синагогу

Неизвестные люди в камуфляже устроили провокацию 14 октября во время проведения марша националистов в украинской столице. Очевидцы рассказали, что провокаторы сделали чучело и к лицу манекена прикрепили фотографию олигарха Игоря Коломойского. Затем куклу облили красной краской, якобы символизирующей кровь, и подкинули на ступени синагоги Бродского на улице Шота Руставели, сообщил сайт «Царьград».

Провокаторов, устроивших эту акцию, задержать не удалось. Их мотивы и политические взгляды не понятны.