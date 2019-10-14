Чучело Коломойского подкинули ко входу в киевскую синагогу
Неизвестные сделали чучело, приклеили к нему портрет олигарха Игоря Коломойского и оставили у входа в киевскую синагогу. Задержать провокаторов не удалось. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Неизвестные люди в камуфляже устроили провокацию 14 октября во время проведения марша националистов в украинской столице. Очевидцы рассказали, что провокаторы сделали чучело и к лицу манекена прикрепили фотографию олигарха Игоря Коломойского. Затем куклу облили красной краской, якобы символизирующей кровь, и подкинули на ступени синагоги Бродского на улице Шота Руставели, сообщил сайт «Царьград».
Провокаторов, устроивших эту акцию, задержать не удалось. Их мотивы и политические взгляды не понятны.