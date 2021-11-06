Чучело Бориса Джонсона сожгли в Лондоне антиваксеры и митингующие. Видео

Сотни людей в масках Гая Фокса собрались вечером 6 ноября в центре Лондона во время ежегодного марша «Миллион масок». Англичане жгли фейерверки, несли плакаты и чучела политических деятелей, вызывающих у них особую неприязнь. Марш проводится с 2012 года с знак протеста против коррупции и неравенства в обществе.

Как сообщило таблоид The Metro, в этом году на Трафальгарской площади в знак протеста против введенных антиковидных ограничений сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Борис солгал, люди погибли!» — скандировали собравшиеся.

В прошлом году полиция задержала около 200 участников акции. В этом году тоже произошло несколько столкновений силовиков с антиваксерами. В толпе был замечен метеоролог и известный теоретик заговора Пирс Корбин, брат политика Джереми Корбина.

Представитель полиции сообщил, что толпа зажигала фейерверки и ракеты. Некоторые из них падали в опасной близости от людей. Полиция была вынуждена вмешаться.

Власти заранее предупредили жителей Лондона о повышении числа патрулей на улицах. Стало известно, что в марше намерены принять участие группы протестующих из других городов. Они хотели спровоцировать насилие и беспорядки.

В середине октября британские ученые выявили новый штамм коронавируса AY.4.2. По их данным, он заразнее уже известных вариантов и является производным от печально известного индийского вируса.