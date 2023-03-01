Эксклюзив 01 марта 2023, 12:08 «Сделают все, чтобы Украина сама заплатила». В чем выгода США от поставок вооружения киевскому режиму Политолог Ярошенко: США сделают все, чтобы Украина сама платила за вооружение U.S. Department of Defense

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Заявление представителя Пентагона о том, что Украине надо самой начать платить за поставляемое ей вооружение, не просто слова. Американцы действительно сделают все, что получить максимум выгоды от помощи киевскому режиму. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Алексей Ярошенко.

«Пентагон не только полагает, что Украине самой надо платить за свои вооружения. США сделают все, чтобы Украина сама заплатила. В этом смысле американцы сделали из киевского режима безотходное производство. С одной стороны — это элемент давления на Россию», — сказал он.

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Во-вторых, текущее положение дел очень выгодно американскому военно-промышленному комплексу (ВПК). Ведь он в несколько раз увеличил объемы производства и объемы прибыли. Политолог напомнил, что после развала Советского Союза это отрасль была в некоем застое.

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«Потом американцы сделали несколько заварушек по миру, и это позволило нарастить объемы производства. Потом опять затишье. Сейчас вновь поставки киевскому режиму возродили ВПК. Надо понимать, что ВПК во многом — двигатель американской экономики», — подчеркнул Ярошенко.

Он уточнил, что сейчас военно-промышленный комплекс США продает свое вооружение дважды.

«Сначала американскому правительству, то поставляет вооружение киевскому режиму, а потом американцы сдерут все с киевского режима», — заключил эксперт.

Ранее помощник главы Пентагона Селест Уолландер высказала мнение, что украинским властям следует начать самим оплачивать получаемое ими вооружение.