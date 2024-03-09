Мир 09 марта 2024, 19:49 «Чтобы не хватали людей». Депутат Рады призвал убрать военкомов с улиц Депутат Верховной рады Чернев предложил убрать военкомов с улиц РИА «Новости»

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Представители военкоматов не должны заниматься отловом людей с целью мобилизации в ВСУ на улицах городов и других населенных пунктов Украины. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Егор Чернев в ходе всеукраинского телемарафона.

«Задача, которую мы ставили — убрать представителей ТЦК с улиц, чтобы они не хватали людей на улицах, не затягивали их», — сказал парламентарий.

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Вместо этого он предложил предоставлять военнообязанным право выбора — обратиться в военкомат лично или сделать это через электронный кабинет призывника.

Ранее Чернев призвал Германию передать ВСУ системы Taurus для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту. Он заявил, что Украина пытается «держать в тонусе» немецких коллег по этому вопросу и назвал «никчемными» аргументы канцлера ФРГ Олафа Шольца, который блокирует поставки.