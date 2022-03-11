«Чтобы не было возможности людям существовать». Сдавшийся боец ВСУ рассказал о диверсиях в ЛНР

Украинский боевик, истреблявший мирное население Донбасса, отрекся от службы в ВСУ и перешел к ополченцам Луганской народной республики. Он рассказал, как инструкторы из западных стран обучали уничтожать инфраструктуру в ЛНР. Видео с допроса опубликовало Ura.ru.

Бывший силовик украинских националистов рассказал, что родом из Николаевской области — это на юге Украины. Служил в разведгруппе. Готовили будущих военных преступников с особым трепетом. Даже присылали инструкторов НАТО.

«По прохождению службы к нам приезжали иностранные инструкторы из Эстонии, Германии, Польши, которые проводили с нами занятия. Занятия проводились по минированию, инженерной подготовке, по тактике ведения боя, как правильно ходить двойками-тройками», — рассказал он.

Сдавшийся силовик сказал, что в зону карательной операции в Донбассе они заходили в направлении Краматорск — Ивановка. Батальону поставили задачу по разведке сведений о потерях на позициях ополченцев, по возможности ликвидировать технику, вывести из строя подстанции и водонасосные станции.

«Обезвредить поступления воды и света. Чтобы не было возможности людям существовать», — сказал он.

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