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    13 июля 2020, 14:36

    «Чтобы мы освоили эти клочки». Лукашенко предложил отдать белорусам дачи в регионах

    Эля Данилюк

    Президент Белоруссии накануне выборов предложил отдать жителям Белоруссии неиспользованные земли под дачи. Таким образом, по его мнению, вся территория страны будет использоваться по назначению.

    «Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки», — заявил Лукашенко во время поездки в Славгородский район.

    По его словам, участки будут доступны в отдаленных местах Белоруссии, потому что возле Минска свободных мест практически нет уже давно.

    О такой инициативе глава государства задумался еще во время пандемии, когда многие перешли на удаленный режим работы и разъехались по деревням.

    Спрос на аренду загородных домов и дач вырос не только в Белоруссии, но и в России. Так, особо заметным он стал не только в Подмосковье и Ленинградской области, но и на Урале. К примеру, в Свердловской области поток клиентов, желающих снять дачу, в апреле вырос в шесть раз по сравнению с весной 2019 года.