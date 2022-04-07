«Чтобы люди не хотели жить». Экс‐глава МВД Украины подтвердил, что страна готовилась развязать войну в Донбассе

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко рассказал, что киевский режим на протяжении последних восьми лет готовился к масштабному наступлению на Донбасс. И если бы не спецоперация России, то Украина реализовала бы эти планы. Об этом Захарченко сообщил в интервью «360».

Экс-глава МВД Украины заявил, что планы полномасштабного наступления на Донбасс — это не просто какая-то версия или гипотеза.

«Я считаю, что Украина действительно готовилась к тому, чтобы развязать войну в отношении жителей Донбасса. К этой войне Украина готовилась на протяжении последних восьми лет. Именно против Донбасса. И она вела активные действия террористического характера, по моей оценке», — сказал Захарченко.

Киевский режим ставил своей целью сделать жизнь мирных людей в Донбассе невыносимой и заставить их пуститься в бегство, объяснил бывший министр.

«Потому как все, что происходило в Донбассе, — это так называемый беспокоящий огонь. Его цель — чтобы люди не хотели жить на этой территории и уезжали, чувствуя опасность для себя, для своих родных», — сообщил Захарченко.