22 апреля 2023, 21:21
«Чтоб знали». Лукашенко подарил журналисту госканала кувалду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кувалду журналисту СТВ Азаренку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил журналисту государственного телеканала СТВ Григорию Азаренку кувалду. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».
Глава республики приехал в Хатынь с рабочим визитом. Там Лукашенко принял участие в субботнике. Он появился в спортивном костюме в расцветке милитари. На голове у лидера страны была черная бейсболка с надписью «Беларусь».
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Вместе с другими участниками он посадил дерево в новой роще. В ходе субботника Лукашенко передал кувалду журналисту Григорию Азаренку. Вручив подарок, глава государства приобнял журналиста.
«Чтоб знали», — сказал он.
Участники субботника сопроводили момент аплодисментами.
«По Грише видно, что он счастлив, белорусский Тор обрел свой молот», — отметили в публикации канала.
Накануне Лукашенко заявил, что в современном мире возрастает угроза возрождения нацизма. По мнению главы республики, под влияние опасной идеологии попадают даже наиболее просвещенные государства, сообщило издание Nation News.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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