Мир 22 апреля 2023, 21:21 «Чтоб знали». Лукашенко подарил журналисту госканала кувалду Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кувалду журналисту СТВ Азаренку РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил журналисту государственного телеканала СТВ Григорию Азаренку кувалду. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава республики приехал в Хатынь с рабочим визитом. Там Лукашенко принял участие в субботнике. Он появился в спортивном костюме в расцветке милитари. На голове у лидера страны была черная бейсболка с надписью «Беларусь».

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Вместе с другими участниками он посадил дерево в новой роще. В ходе субботника Лукашенко передал кувалду журналисту Григорию Азаренку. Вручив подарок, глава государства приобнял журналиста.

«Чтоб знали», — сказал он.

Участники субботника сопроводили момент аплодисментами.

«По Грише видно, что он счастлив, белорусский Тор обрел свой молот», — отметили в публикации канала.

Накануне Лукашенко заявил, что в современном мире возрастает угроза возрождения нацизма. По мнению главы республики, под влияние опасной идеологии попадают даже наиболее просвещенные государства, сообщило издание Nation News.