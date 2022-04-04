«Чтоб вы подохли, москали». В Италии пожилая украинская беженка атаковала русскоговорящих девушек

Пожилая беженка с Украины напала на русскоговорящих девушек в итальянском городе Комо. Скандалистка атаковала подруг прямо на улице, увидев у них георгиевские ленточки.

Украинка с криком накинулась на девушек, преследуя их и размахивая сумкой. Подруги пытались урезонить пожилую даму, желали ей всего хорошего, однако она не унималась и нападала на прохожих.

«Чтоб вы подохли, москали!» — кричала украинка, замахиваясь на девушек сумкой.

В конфликт пришлось вмешаться местным полицейским. Видео со скандалом появилось в Сети, внимание на него обратил телеканал НТВ. В ролике приведены и другие конфликтные ситуации с участием украинских граждан.

Украинцы продолжают приезжать в Европу, и не все страны рады такому наплыву беженцев. К тому же, сами переселенцы ведут себя не всегда адекватно, выдвигают требования и не проявляют благодарности.