«Чтоб не гибли люди». Военный эксперт объяснил, почему необходимо быстрее «отодвинуть» нацбаты и ВСУ

На черниговском и киевском направлениях будет кратное сокращение огня. Это связано с договоренностями, которые были достигнуты в Турции. Однако, это не значит, что тоже самое будет происходить на других направлениях, отметил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

В эфире «360» Дандыкин напомнил, что по заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, «главное сейчас направление — это Донбасс, донецкое направление».

«После Мариуполя естественно нужно как можно быстрее отодвинуть и нацбаты, и ВСУ <…> от городов Донбасса для того, чтобы они не обстреливали, для того, чтоб не гибли люди, чтобы не подвергались разрушениям объекты», — отметил военный эксперт.

Дандыкин ранее заявлял, что российские военные во время спецоперации на Украине впервые вживую увидели, что такое фашизм и нацизм. Он также отметил, что украинские нацбатальоны рушат все, чтобы потом «напакостить перед уходом». Дандыкин вспомнил минирование детских игрушек и мины, которые смыло в море. Военный эксперт отметил, что российские военные не могли все это предвидеть, когда они с этим столкнулись, в первые дни, для них это было шоком.