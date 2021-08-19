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    19 августа 2021, 20:33

    «Что за Пеннивайз»: тиктокер обнаружил загадочное существо недалеко от Нью-Йорка

    Ольга Назаркина

    Тиктокер Hidden.on.google.earth испугал своих подписчиков роликом со странным существом, сидящим под мостом неподалеку от Нью-Йорка. На видео можно рассмотреть лицо, похожее на белую маску с темными провалами на месте глаз.

    Hidden.on.google.earth и раньше бродил по Google Earth, публикуя разные тиктоки, но на такие неожиданные вещи ему еще не приходилось натыкаться.

    «Что за?.. Пеннивайз???» — пошутил он в комментариях, намекнув на страшного клоуна из романа Стивена Кинга «Оно».

    Ролик набрал более 1,1 миллиона просмотров, 72,6 тысячи лайков и 1738 комментариев. Пользовали предположили, что, возможно, так может выглядеть часть конструкции моста либо это розыгрыш студентов местного колледжа.

    Один из подписчиков в шутку написал, что это его дедушка, которого он не видел уже несколько дней. Другой тиктокер сравнил странное существо со своей сестрой без макияжа.

    Google Earth — проект компании Google, сервис публикует спутниковые изображения всей земной поверхности.