Японцам на карантине власти присылают три коробки еды. Что внутри

Зараженные коронавирусом жители Японии обязаны уходить в домашнюю самоизоляцию. Выходить из дома им нельзя даже в магазин. По распоряжению властей они получают бесплатные продуктовые наборы из трех коробок. Фотографию содержимого опубликовал пользователь Reddit.

Источник фото: телеканал «360»

Автор снимка пояснил, что вся представленная еда предназначена для одного человека. В комментариях пользователи заявили, что так же действуют власти Новой Зеландии. Но объем продуктов в присылаемых коробках меньше и больше лекарств.

Пользователь из США заявил, что его семья после положительного теста на коронавирус не получила ничего.

«Мне пришлось связаться с больницей, чтобы добыть для них прибор для измерения кислорода в крови. К счастью, его привезли через пару часов», — написал он.

Автор YouTube-блога Paolo from TOKYO показал, что входит в состав продуктового набора в Японии. Он отметил, что сам коронавирусом не заразился, а видео снимал его друг, который находится в самоизоляции с легкими симптомами.

Всего доставили три коробки. В первой кроме продуктов лежала инструкция, как утилизировать мусор не выходя из дома. Среди продуктов питания оказались печенье, продукты быстрого приготовления, супы, рис, карри, фруктовые желе и ассорти, соки, пакетики чая и много всего другого. В третьей коробке доставили бутылки с чистой водой.