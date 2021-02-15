Украинская гимнастка-чемпионка попросила денег на лечение рака

У 21-летней чемпионки Европы по художественной гимнастике Валерии Юзьвяк был диагностирован рак. Рабдомиосаркома — редкое злокачественное новообразование из незрелой мышечной ткани. Заболевание составляет до 50% сарком детского возраста. Ей подвержены пациенты 15-20 лет.

В своем аккаунте в Instagram она разместила видео, на котором рассказал о случившемся.

«Мне поставили тяжелый диагноз — рабдомиосаркома, это злокачественная агрессивная опухоль, поэтому мне требуется дорогостоящее и длительное лечение в Германии. У меня очень высокий шанс на выздоровление, поэтому хочу попросить от вас поддержки и веры в меня», — рассказала она.

В подписи к видео она попросила подписчиков о финансовой помощи, так как сумма за лечение очень большая.

Издание «Спорт-Экспресс» напомнило, что Юзьвяк завоевала золото на чемпионате Европе-2020 и золото командного зачета вместе со сборной Украины.