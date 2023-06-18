Мир 18 июня 2023, 01:44 «Что творят украинские нацисты?» Зеленскому заявили, что мир ждет его отставки Пользователи Twitter обвинили Зеленского в страданиях украинского народа Flickr

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Пользователи Twitter напали на президента Украины Владимира Зеленского после его поста об обучении солдат ВСУ на площадках Запада. Комментаторы призвали украинского лидера подписать капитуляцию, чтобы сохранить то, что осталось от страны.

Зеленский опубликовал пост, в котором поблагодарил западных союзников за обучение украинских военных. Читатели в комментариях обвинили украинского главу государства в страданиях народа и напомнили о зверствах нацистов ВСУ.

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«Сколько еще жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?» — задал вопрос один пользователь.

«Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ», — заявил другой.

«Зеленский, ты видел, что творят твои украинские нацисты?» — спросил третий.

Еще один пользователь отметил, что обучать сотню солдат не имеет смысла, когда на поле боя погибли тысячи. Зеленскому посоветовали подписать безоговорочную капитуляцию, чтобы спасти то, что осталось от Украины. Юзеры отметили, что украинских солдат готовят к самоубийственной миссии.