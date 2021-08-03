«Что-то произошло с колесом»: пострадавший россиянин рассказал о ДТП в Турции

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья. Перед аварией что-то случилось с колесом автобуса, заявил пострадавший Сергей Кремнев.

«Мы возвращались из Конаклы в аэропорт Антальи. По дороге что-то произошло с автобусом, с колесом, был резкий удар. Автобус начал выходить на разделительную полосу, перевалил через разделитель, ударился в столб, перевернулся на правую сторону», — рассказал мужчина «Известиям».

Он добавил, что в момент аварии большинство пассажиров спали, поэтому почувствовали уже сам удар. По словам туриста, когда автобус перевернулся, люди стали самостоятельно выбираться наружу.

«Потом я вернулся, начал выносить пострадавших. Девушку зажало, нам удалось перевернуть автобус, ее высвободить», — сказал Кремнев.

В результате ДТП мужчина получил травму спины, а у его ребенка диагностировали сотрясение мозга. Кремнев отметил, что врачи приехали быстро и оперативно оказали необходимую помощь.

Ранее Генеральном консульстве России в Анталье сообщили, что автобус с 22 российскими туристами 2 августа ехал в аэропорт Антальи. По дороге водитель не справился с управлением и выехал на встречку. По данным пресс-службы российского Минздрава, жертвами аварии стали три человека. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще двое лежат в реанимации.