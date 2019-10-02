  • Что такое «формула Штайнмайера» и зачем она нужна? Объясняет политолог

    02 октября 2019, 13:43

    Дарья Бунякова, Екатерина Андронова

    После Минских соглашений началось обсуждение подписания так называемой «формулы Штайнмайера», благодаря которой Донбасс может получить особый статус. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил «360», зачем нужен этот документ и что он даст украинской стороне.
    Что такое «формула Штайнмайера» и зачем она нужна? Объясняет политолог

    «Все очень просто. „Формула Штайнмайера“ была придумана для стимулирования реализации проекта „Минск-2“», — сказал Мухин. Документ определяет особый статус Донбасса в составе Украины и предполагает проведение выборов в регионе по украинским законам.

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    Он пояснил, что необходимость в новом документе появилась после того, как Украина в лице бывшего президента Петра Порошенко отказалась выполнять Минские соглашения.

    «Затем формулу постигла та же судьба, что и „Минск-2“: ее перестали выполнять. „Формула Штайнмайера“ ничего нового в себе не несет, она просто подчеркивает заинтересованность европейских политиков в исполнении „Минска-2“, давая более конкретные разъяснения о том, как, когда и что сделать», — продолжил политолог.

    По его словам, формула никак не нарушает и не изменяет Минские договоренности, а просто уточняет некоторые детали.

    «Проблема в том, что у украинской стороны свое видение как Минских соглашений и порядка пунктов их выполнения, так и свое видение „формулы Штайнмайера“. Сейчас я так подозреваю, что украинская сторона якобы подписав формулу, согласившись с ней, просто пытается искусственно спровоцировать встречу в „нормандском формате“, а потом документ так же будет игнорироваться», — отметил Мухин.

    Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября сообщил, что контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая будет включена в новый украинский закон. Документ предполагает предоставление Донбассу особого статуса и проведение там выборов.