Что станет причиной конца света? Футуролог назвал наиболее реальные варианты
Шведский футуролог Карим Джебари рассказал о возможных сценариях конца света, в результате которых наступит гибель человечества. Среди них — ядерная война, пандемия и климатический кризис. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
По словам эксперта, не стоит бояться глобального потепления, оно вряд ли способно представлять угрозу. Также футуролог отверг распространенную теорию об опасности искусственного интеллекта.
Нет смысла опасаться и извержения супервулкана или падения астероида — вероятность этих происшествий крайне мала.
Джебари считает, что в теории угрозу могут представлять эпидемии заболеваний, но целом человечество вполне способно их контролировать.
По его словам, самый большой риск представляет ядерная война. Если конфликт выйдет из-под контроля, у человечества может не хватить ресурсов справиться с ситуацией. Взрывы способны нанести серьезный урон планете, а их последствия не менее разрушительны — может наступить ледниковый период.