«Что, солнце припекло?» Байден обиделся на студентов, которые не посмеялись над его шуткой

Американский президент Джо Байден выступил перед студентами Академии береговой охраны США. Когда они не посмеялись над его шуткой, он назвал их скучным классом. Об этом написала газета Daily Mail.

«Береговая охрана — это то прочное ядро, из которого во время войны формируется флот», — процитировал Джо Байден шутку Рональда Рейгана, который озвучил ее перед кадетами в 1988 году.

Однако в этот раз шумных оваций и смеха не было: класс промолчал. Байден обиделся на это и назвал студентов скучными.

«Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло? Я думал, что вы хоть похлопаете», — сказал президент.

Потом он сказал, что у них будет возможность посмеяться, когда он скажет это о ВМС. Он рассмеялся и получил аплодисменты, которых так ждал.

В конце января между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом состоялся телефонный разговор. Он сильно заинтересовал журналистов. Но на вопросы представителей СМИ глава Белого дома ответил шуткой. Он сказал, что они говорили о журналистах, а Путин передал им наилучшие пожелания.