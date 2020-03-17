Что происходит во Франции во время карантина? Рассказ российского туриста

По его словам, особого паники среди населения нет. Но закрыты почти все заведения кроме аптек и продуктовых магазинов. Там сейчас огромные очереди и многие товары раскуплены.

«На 30 дней застрять в другой стране, как минимум, — это не то, о чем мы мечтали», — резюмировал Николай.