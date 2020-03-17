    17 марта 2020, 20:41

    Что происходит во Франции во время карантина? Рассказ российского туриста

    Дарья Морозова

    Российский турист по имени Николай, застрявший во Франции из-за вспышки коронавируса, рассказал, что происходит в стране. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    По его словам, особого паники среди населения нет. Но закрыты почти все заведения кроме аптек и продуктовых магазинов. Там сейчас огромные очереди и многие товары раскуплены.

    «На 30 дней застрять в другой стране, как минимум, — это не то, о чем мы мечтали», — резюмировал Николай.