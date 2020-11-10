Что ожидает Порошенко после смены президента в США? Объяснил американист
Политолог-американист Дмитрий Евстафьев рассказал, что смена власти в Соединенных Штатах либо ослабит, либо усилит позиции бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко на политической сцене. Об этом сообщило РИА ФАН.
Евстафьев заметил, что американские партнеры не очень ценят своих бывших и нынешних союзников.
«Но у Петра Алексеевича Порошенко выбор небогатый: чтобы быть любимой болонкой хозяина, ему надо вновь становиться президентом. Иначе он никто», — подчеркнул специалист.
По его словам, Порошенко, как человеку, знающему о бизнесе Джо Байдена и его сына Хантера, стоит молчать и поменьше выступать.
«Я бы на месте Петра Алексеевича не выпендривался, а беспокоился за свою жизнь», — подытожил эксперт.