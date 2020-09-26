Политика США в Сирии представляет собой клубок абсурдных заявлений, который невозможно распутать и уяснить, какую цель преследует Вашингтон и какую миссию выполняют американские военные в этой арабской республике.

Об этом написал обозреватель National Interest Майкл Холл после того, как стало известно, что экс-министр обороны Джеймс Мэттис ушел со своего поста не потому, что вступил в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, который отказался выводить армию из Сирии.

Выяснилось, что в 2017 году разрабатывался план по физическому устранению Башара аль-Асада. Трамп эту идею поддержал, а Мэттис высказался против убийства сирийского президента.

Министр подал в отставку, а уязвленный Трамп назвал его «сильно переоцененным генералом». Позже этот проект пришлось похоронить, и, по мнению обозревателя, это к лучшему. Гибель Асада повергла бы страну в ужасающий хаос.

Майкл Хилл утверждает, что политика Вашингтона на самом деле всегда была сосредоточена на противостоянии Асаду, а не на разгроме «Исламского государства» (ИГ)*. В доказательство своей позиции он приводит череду разнообразных оправданий, которые Вашингтон периодически выдвигает, чтобы объяснить свое присутствие в Сирии.

Сначала американцев убеждали, что США борется с террористическим халифатом, который потерял последний кусок земли еще в 2019 году. Сейчас исламисты ничем неотличимы от других разношерстных группировок, которыми кишит арабская республика.

Так или иначе, ИГ разгромлено, но этого недостаточно, чтобы заставить Вашингтон уйти. Сейчас власти говорят о том, что противостоят в Сирии Ирану, который, кстати, тоже боролся с террористами.

С начала конфликта американцев убеждали, что Вашингтон отстаивает свои интересы перед Москвой. Но сейчас эта миссия выродилась в нелепые столкновения на дорогах, которые Пентагон силится выставить как еще одну причину, чтобы остаться в Сирии.

Попытки поддерживать курдов привели к тому, что боевикам, поддерживаемым ЦРУ приходилось сражаться с бандитами, которых вооружает Пентагон.

Потом Трамп заявил, что войска США в Сирии «охраняют нефть», которую его администрация предложила разрабатывать двум американским компаниям. Президент также заявлял, что в Сирии армия охраняет интересы Израиля.

Однако внимательный наблюдатель может понять, что главной причиной присутствия Вашингтона в Сирии всегда было желание сменить режим. Именно поэтому США вооружили повстанцев и только по этой причине контингент остался в республике после падения халифата.

Белый дом уже дважды обещал вывести из страны войска, но так этого и не сделал. Обозреватель издания предложил признать, что пребывание американцев в Сирии — чистой воды рэкет. Проблемы арабской республики на самом деле Вашингтон не волнуют. Нужно признать этот факт и уйти.

* — террористическая организация, запрещена в России.