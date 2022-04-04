Мирные жители в освобожденных от националистов районах Украины иногда даже боятся принимать гуманитарную помощь от российских военных. Люди запуганы и опасаются, что ВСУ и нацбаты вернутся и накажут их за это. Об этом в эфире «360» рассказал политолог, журналист Юрий Светов.

«Туда приходят наши военные, их встречают с настороженностью большой. Есть люди, которые готовы бороться против российских солдат из засады, из тыла, как угодно. И мы предпринимаем усилия, раздавая гуманитарную помощь, убеждая людей, что мы пришли сюда, чтобы помочь им, а не для того, чтобы их убивать и наказывать. Но показывали сюжеты, когда люди боятся брать гуманитарную помощь и откровенно говорят: „Потом вернутся ‚наши‘ (имея в виду ВСУ и нацбаты) и нас за это накажут“. Цель вот этих действий — именно для того, чтобы запугать людей: пусть лучше умирают, но не берут никакой гуманитарной помощи от россиян», — рассказал Светов.