Что будет с карантинным судном в Японии?

Судно покинули уже 500 человек, из них — двое россиян. Остальные 20 жителей России сойдут на берег к 21 февраля.

После того, как всех пассажиров отпустят, Diamond Princess отправится на санобработку на две недели, а потом опять возобновятся круизы.

Также выяснилось, что коронавирусом болен только один россиянин, а не двое — японская сторона перепутала фамилии и отправила некорректные данные в посольство. Больного доставят в префектуру Аичи, в новую клинику.