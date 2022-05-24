Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев прошел первое чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который запрещает иностранцам и людям без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта напомнили, что в России уже фиксировали случаи гибели младенцев, рожденных суррогатными матерями, а также торговлю детьми.

«Законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пояснил, что закон направлен на поддержку россиян, которые по медицинским показателям не могут иметь детей, кроме того, это защищает младенцев, рожденных суррогатными матерями, и исключает случаи продажи новорожденных в другие страны.

«Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка России», — заявил Пискарев.

Запрет не станет распространяться на браки россиян с иностранцами и людьми без гражданства. Кроме того, закон предусматривает введение права на российское гражданство по рождению. Это означает, что если у иностранной семьи ребенок появляется на свет в России, то он автоматически получает гражданство страны.