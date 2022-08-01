Чрезвычайную ситуацию объявили в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и комиссар по здравоохранению города Эшвин Васан сделали совместное заявление. Они объявили режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за оспы обезьян. Город назвали «эпицентром» вспышки заражаемости этим вирусом.

Как указано в материале The Guardian, из совместного заявления следует, что риску заражения оспой обезьян подвержены до 150 тысяч жителей города.

Это решение позволит мэрии Нью-Йорка принимать экстренные указы в соответствии с городским кодексом о здравоохранении и вводить меры, которые помогут замедлить распространение заболевания.

«На эту вспышку необходимо как на национальном, так и на общемировом уровне реагировать оперативно, деятельно и с использованием достаточных ресурсов, и принятое нами решение о введении чрезвычайной санитарной ситуации отражает всю серьезность ситуации», — приводится в материале фрагмент совместного заявления Адамса и Васана.

В субботу, 30 июля, о введении режима чрезвычайной ситуации объявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Этот шаг также был связан с распространением оспы обезьян. Как отметила Хокул, каждый четвертый случай заболевания в США приходится на штат Нью-Йорк. Команда губернатора работает над получением большего количества вакцин и расширением возможностей тестирования.