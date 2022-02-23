Чрезвычайное положение ввели на Украине

Верховная рада ввела чрезвычайное положение на Украине. Оно начнет действовать с 24 февраля.

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ, которым признал ЛНР и ДНР независимыми. В связи с этим Верховная рада Украины приняла решение ввести по всей территории страны чрезвычайное положение.

Режим ЧП затронет все области страны. Исключение составят только Донецкая и Луганские области, так как Донбасс находится в другой юридической зоне. Начиная с этой ночи, по всей стране будут действовать ограничение свободы передвижения, досмотр автомобилей, а также особый режим въезда-выезда. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий и забастовок.

Согласно режиму чрезвычайного положения, власти страны могут регулировать связь и интернет. Кроме того, на Украине могут ввести запрет на работу мобильных телефонов. В некоторых регионах страны также будет объявлен комендантский час.