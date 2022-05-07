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    07 мая 2022, 00:03

    Чрезвычайное положение ввели из-за протестов на Шри-Ланке

    Президент Шри-Ланки Раджапакса ввел режим ЧП на фоне протестов

    Александр Блинов

    Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения на фоне антиправительственных протестов. Они начались в связи с ухудшением экономической ситуации, сообщило издание Times of India.

    Чрезвычайное положение ввели из-за протестов на Шри-Ланке

    Ланкийский лидер отметил, что ввел режим ЧП для обеспечения общественного порядка. Президент получит более широкие полномочия для пресечения протестных акций. Подробности режима ЧП, который вводится в стране уже не впервые за последнее время, пока не обнародовали.

    Раджапакса принял решение после того, как в пятницу профсоюзы островного государства объявили забастовку. Они потребовали отставки президента из-за усугубления экономического кризиса. Массовую акцию протеста у здания парламента Шри-Ланки в пятницу провели студенты. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

    Объявление режима ЧП вызвало критику со стороны лидера оппозиции Саджита Премадаса. Он призвал Раджапаксу уйти в отставку и заявил, что чрезвычайное положение противоречит поискам решений по выходу из кризиса. Раскритиковал президента Шри-Ланки и посол Канады Дэвид Маккиннон, который заявил, что в этом решении нет никакой необходимости. Он отметил, что митингующие пользуются правом на свободу мнений, что является заслугой демократии.

    Сильнейший экономический кризис вспыхнул на Шри-Ланке вслед за сокращением потока туристов из-за пандемии впервые за всю историю независимости страны. Ограничение турпотока привело к дефициту иностранной валюты. Сократились налоговые поступления. На этой неделе в Минфине Шри-Ланки заявили, что в валютных резервах осталось 50 миллионов долларов. Власти сократили импорт, наблюдается дефицит продуктов, лекарств, топлива.