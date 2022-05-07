Чрезвычайное положение ввели из-за протестов на Шри-Ланке

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения на фоне антиправительственных протестов. Они начались в связи с ухудшением экономической ситуации, сообщило издание Times of India.

Ланкийский лидер отметил, что ввел режим ЧП для обеспечения общественного порядка. Президент получит более широкие полномочия для пресечения протестных акций. Подробности режима ЧП, который вводится в стране уже не впервые за последнее время, пока не обнародовали.

Раджапакса принял решение после того, как в пятницу профсоюзы островного государства объявили забастовку. Они потребовали отставки президента из-за усугубления экономического кризиса. Массовую акцию протеста у здания парламента Шри-Ланки в пятницу провели студенты. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Объявление режима ЧП вызвало критику со стороны лидера оппозиции Саджита Премадаса. Он призвал Раджапаксу уйти в отставку и заявил, что чрезвычайное положение противоречит поискам решений по выходу из кризиса. Раскритиковал президента Шри-Ланки и посол Канады Дэвид Маккиннон, который заявил, что в этом решении нет никакой необходимости. Он отметил, что митингующие пользуются правом на свободу мнений, что является заслугой демократии.

Сильнейший экономический кризис вспыхнул на Шри-Ланке вслед за сокращением потока туристов из-за пандемии впервые за всю историю независимости страны. Ограничение турпотока привело к дефициту иностранной валюты. Сократились налоговые поступления. На этой неделе в Минфине Шри-Ланки заявили, что в валютных резервах осталось 50 миллионов долларов. Власти сократили импорт, наблюдается дефицит продуктов, лекарств, топлива.